पंजाब किंग्‍स के खिलाफ (PBKS vs CSK) मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के स्‍टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का जलवा देखने को मिला. जडेजा ने फील्डिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिस गेल और केएल राहुल को चलता किया. ये जडेजा ही हैं जिसके कारण पंजाब किंग्‍स ने महज 19 रन पर ही अपने चार मुख्‍य बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने पहले तीसरे ओवर में केएल राहुल को रनआउट किया. दीपक चाहर की गेंद पर क्रिस गेल ने बैकवर्ड प्‍वाइंट की दिशा में गेंद को हल्‍के हाथ से मार दिया. दूसरे छोर पर केएल राहुल थे. दोनों रिस्‍की रन लेने के लिए भाग पड़े. वहां जड्डू फिल्डिंग पर थे. जडेजा भागते हुए आए और उनहोंने बिना देरी किए डायरेक्‍ट थ्रो मारी, जो सीधे विकेट पर जा लगी. राहुल को इस तरह वापस डगआउट में लौटना पड़ा.

“Ravindra Jadeja is the Best fielder in the World. You cannot take a runs against Ravi Jadeja as fielder.” – Gautam Gambhir#jadeja #CSKvPBKS @imjadeja | @GautamGambhir

