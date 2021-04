आईपीएल (IPL 2021) के मुकाबले में आज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने मैच विनिंग परफार्मेंस देकर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (PBKS vs CSK) को टूर्नामेंट की पहली जीत दिलाई. दीपक चाहर ने महज 13 रन देकर मैच में चार विकेट हॉल अपने नाम किया. दीपक के इस शानदार प्रदर्शन से मैच इकतरफा हो गया और चेन्‍नई ने छह विकेट से आसान जीत दर्ज की. चेन्‍नई की जीत पर बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी.

मालती (Mati Chahar) ने ट्विटर पर लिखा, “शानदार गेंदबाजी, मुझे तुमपर गर्व है भाई. खासतौर पर इसलिए क्‍योंकि आपने थाला महेंद्र सिंह धोनी को चेन्‍नई के लिए उनके 200वें मैच को जीतने में योगदान दिया.”

Amazing bowling ❤️.. super proud of you bro😇 @deepak_chahar9

Also for contribution to winning the Thala’s 200 ipl match❤️#ipl2021 #CSKvPBKS #csk #deepakchahar

— Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) April 16, 2021