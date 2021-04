पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का कहर देखने को मिला. चाहर ने एक के बाद एक शुरुआती चार बल्‍लेबाजों को चलता किया. महज 26 रन पर ही पंजाब की आधी टीम डगआउट लौट चुकी थी. भारतीय टीम के कोच रवि शास्‍त्री ने दीपक चाहर के खेल की जमकर तारीफ की.

दीपक चाहर ने आज के मैच में अपने चार ओवरों के दौरान 13 रन देकर 4 विकेट लिए. दीपक ने मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, क्रिस गेल और दीपक हुड्डा को आउट किया.

रवि शास्त्री ने दीपक के इस प्रदर्शन पर ट्वीट किया, “दीपक ने शानदार बॉलिंग की. क्या वेरिएश्न था. दोनों तरफ से स्विंग कराया. बेहतरीन दीपक.”

Proven fact. Genuine swing both ways with control can undo the best. Super variations. Brilliant @deepak_chahar9 #CSKvsPBKS @IPL #IPL2021 @ChennaiIPL pic.twitter.com/Dn2s8luZj7

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 16, 2021