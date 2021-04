IPL 2021: PBKS vs RCB Highlights: बरार के दम पर पंजाब ने दी बैंगलोर को मात, किंग्स की जीत के ये हैं 5 कारण

पंजाब किंग्स (PBKS) ने कप्तान (KL Rahul) केएल राहुल (91*) और (Chris Gayle) क्रिस गेल (46) की धमाकेदार पारियों के बाद हरप्रीत बरार (Harpreet Brar) के बेहतरीन ऑलराउंड खेल के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को 34 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की है. इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. पंजाब ने यहां उसे 180 रनों की चुनौती दी थी. लेकिन इस चुनौती के जवाब में विराट कोहली के आउट होने के बाद ऐसी लड़खड़ाई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला. यहां देखें RCB की हार के 5 खास कारण..

181 की चुनौती कप्तान विराट ने रखा मजबूत आधार

जिस शानदार फॉर्म में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है. उसके सामने 180 रन की चुनौती कुछ खास नहीं दिख रही थी. देवदत्त पडीक्कल (7) भले जल्दी आउट हो गए थे. लेकिन कप्तान विराट कोहली (35) ने रजत पाटीदार के साथ मिलकर पारी को बखूबी संभाला. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए पाटीदार के साथ 43 रन जोड़े. लेकिन हरप्रीत बरार ने उन्हें बोल्ड कर करारा झटका दिया.

हरप्रीत बरार ने पलट दिया मैच का रुख

विराट को आउट करने के बाद बरार यहीं नहीं रुख अगली ही गेंद पर उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल (0) को बोल्ड कर हक्का-बक्का कर दिया. शानदार फॉर्म में चल रहे मैक्सवेल की यह इस मैच में पहली ही गेंद थी और वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद अपने अगले ओवर में इस गेंदबाज ने एबी डिविलियर्स (3) को भी शॉट कवर्स पर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर एक और बड़ा झटका दे दिया. बैंगलोर की टीम इन्हीं 3 खिलाड़ियों के दम पर मैच जीतती आई थी और बरार ने उन तीनों को आउट मैच पर पंजाब की छाप लगा दी. इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी राहुल के साथ मिलकर 17 बॉल में नाबाद 25 रन बनाए थे, जो बहुमूल्य साबित हुए.

रवि बिश्नोई ने भी फिरकी में घुमाया

युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई बेहतीन बॉलिंग करने में माहिर हैं. हरप्रीत ने बैंगलोर पर दबाव बनाया तो बिश्नोई ने भी अन्य बल्लेबाजों को निखरने का मौका नहीं दिया. उन्होंने 4 ओवर की अपनी गेंदबाजी में सिर्फ 17 रन ही खर्च किए और शाहबाज अहमद और डेनियल सैम्स को अपना शिकार बनाया.

केएल राहुल की कप्तानी पारी

इससे पहले बैटिंग का न्योता मिलने पर पंजाब ने कप्तान केएल राहुल आज इस मैच में 3 बदलाव के साथ उतरे थे. उन्होंने हर बार की तरह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. वह अंत तक क्रीज पर डटे रहे और पहले सिर्फ कमजोर गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया और बाद में अंतिम क्षणों में बैंगलोर के गेंदबाजों की तबीयत से धुनाई की. उन्होंने 57 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 91 रन बनाए.

क्रिस गेल ने भी किया धमाका

पंजाब के लिए प्रभसिमरन तो सस्ते में ही आउट हो चुके थे. लेकिन नंबर 3 पर क्रिस गेल उतरे और उन्होंने शुरुआत से ही चौके और छक्कों में बात की. गेल 24 गेंद की अपनी पारी में ताबड़तोड़ 46 रन ठोकर पंजाब से तेजी से रन जुटाने का दबाव हटा दिया. उनके आउट होने के बाद पंजाब की पारी लड़खड़ाई जरूर थी लेकिन अंत में फिर संभल गई, जिससे उसने 179 रन का टोटल खड़ा किया.