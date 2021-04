14वें इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से जुड़े स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला (Piyush Chawla) टीम के गेंदबाजों के लिए मेंटोर की भूमिका निभाएंगे। गुरूवार को दिए बयान में मुंबई इंडियंस के डॉयरेक्टर जहीर खान (Zaheer Khan) ने कहा कि चावला के कौशल से दबाव भरे हालात से निपटने में ही मदद नहीं मिलेगी।

पूर्व दिग्गज ने कहा कि चावला के अनुभव से युवा राहुल चाहर को काफी मदद मिलेगी। जहीर ने कहा, ‘‘हम उनके अनुभव को बहुत ऊंचा आंकते हैं। हमारे पास टीम में राहुल चाहर भी हैं, जो युवा प्रतिभा है। पीयूष चावला के अनुभव से निश्चित रूप से उसे मदद मिलेगी।’’

