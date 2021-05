IPL 2021, Punjab Kings vs Delhi Capitals, Playing XI: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में सीजन का 29वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है. पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल अस्वस्थ है, जिसके कारण उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल टीम की कमान संभाल रहे हैं. पंजाब ने निकोलस पूरण की जगह डेविड मलान को भी अंतिम एकादश में शामिल किया है. दिल्ली ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

केएल राहुल अपेंडिक्स की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं. मौजूदा सत्र में अपने अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी पंजाब किंग्स के लिए राहुल की अनुपस्थिति बड़ा झटका है. राहुल ने मौजूदा सत्र में 66.20 की औसत से 331 रन बनाकर टीम की शानदार अगुवायी की है. मयंक अग्रवाल कम से कम तीन मैचों में टीम की कप्तानी करेंगे. मयंक चोटिल होने के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आखिरी मैच में नहीं खेले थे. उन्होंने हालांकि अब पूरी फिटनेस हासिल कर ली है.

Toss Update: In Match 29 of #VIVOIPL , @DelhiCapitals captain @RishabhPant17 opts to bowl first after winning the toss. @mayankcricket is leading @PunjabKingsIPL . https://t.co/Rm0jfZKXXT #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/ipOkmrZpXe

दिल्ली की टीम ने सात में से पांच मैच जीते हैं. दो में उसकी हार हुई है. उसके खाते में 10 अंक हैं और वह आठ टीमों की तालिका में दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, पंजाब ने सात में से तीन मैच जीते हैं जबकि चार में उसकी हार हुई है. उसके खाते में छह अंक हैं और वह तालिका में पांचवें स्थान पर विराजमान है.

We now head to @GCAMotera where the second match of the day will start soon. #DC have won the toss and opted to bowl first. https://t.co/Rm0jfZKXXT #PBKSvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/JBHP3P029s

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2021