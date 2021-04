IPL 2021, Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 26th Match: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में सीजन के 26वें मैच में विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए.

इस पारी के दौरान निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) तीसरी गेंद पर काइल जैमिसन (Kyle Jamieson) का शिकार बने. पूरन तब तक अपना खाता भी नहीं खोल सके थे. इसी के साथ यह बल्लेबाज अनचाही फेहरिस्त में अपना नाम शुमार करवा गया.

दरअसल निकोलस पूरन किसी एक आईपीएल सीजन में सबसे अधिक बार ‘डक’ पर आउट होने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं. निकोलस पूरन आईपीएल-2021 में अब तक चार बार ‘शू्न्य’ पर आउट हुए हैं. उनसे पहले हर्षल गिब्स मिथुन मन्हास, मनीष पांडे और शिखर धवन के नाम भी यह शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ चुका है. निकोलस पूरन ने इस सीजन अब तक 0, 0, 9, 0, 19 और 0 रन की पारी खेली है.

IPL सीजन में सर्वाधिक ‘डक’ पर शिकार (4 बार):

हर्षल गिब्स, 2009

मिथुन मन्हास, 2011

मनीष पांडे, 2012

शिखर धवन, 2020

निकोलस पूरन, 2021

बता दें कि पंजाब के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने 57 गेंदों पर सात चौके और पांच छक्के की मदद से 91 रनों की सर्वाधिक नाबाद पारी खेली. उनके अलावा क्रिस गेल ने 24 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के की बदौलत 46 रन बनाए। हरप्रीत बरार ने नाबाद 25 रन बनाए.

