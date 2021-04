IPL 2021, Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore Highlights: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को सीजन के 26वें मैच में 34 रन से मात दी. पंजाब की सात मैचों में यह तीसरी जीत है और टीम अब छह अंकों के साथ तालिका में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है. बैंगलोर को सात मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है और टीम 10 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर कायम है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 179 रनों का स्कोर बनाया और फिर उसने बैंगलोर को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 145 रनों पर रोक दिया.

पंजाब के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने 57 गेंदों पर सात चौके और पांच छक्के की मदद से 91 रनों की सर्वाधिक नाबाद पारी खेली. उनके अलावा क्रिस गेल ने 24 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के की बदौलत 46 रन बनाए. हरप्रीत बरार ने नाबाद 25 रन बनाए.

VICTORY for @PunjabKingsIPL! ??

The @klrahul11-led unit beat #RCB by 34 runs to register their third win of the #VIVOIPL. ?? #PBKSvRCB

Scorecard ? https://t.co/GezBF86RCb pic.twitter.com/FEzBarw0fL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2021