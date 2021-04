Indian Premier League 2021 फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने गुरुवार (29 अप्रैल) को कहा कि उसने भारत में Covid-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मुहैया कराने के लिए अपने फाउंडेशन के जरिए साढ़े सात करोड़ रुपये जुटाए हैं.

भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हुआ है और बुधवार को देश में संक्रमण के तीन लाख 79 हजार 257 नए मामले सामने आए जिससे देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या एक करोड़ 83 लाख 76 हजार 524 हो गई.

फ्रेंचाइजी ने बयान में कहा, ‘‘राजस्थान रॉयल्स को यह घोषणा करते हुए खुशी है कि कोविड-19 वायरस से भारत में प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए कोविड राहत के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये का योगदान दिया है.’’

Rajasthan Royals announce a contribution of over $1 milion from their owners, players and management to help with immediate support to those impacted by COVID-19. This will be implemented through @RoyalRajasthanF and @britishasiantst.

