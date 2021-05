IPL 2021, Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 28th Match: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने सीजन के 30वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 220 रन बनाए. राजस्थान की ओर से जोस बटलर (Jos Buttler) ने 64 गेंदों में 8 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 124 रन की पारी खेली.

इसी के साथ जोस बटलर आईपीएल में सेंचुरी ठोकने वाले इंग्लैंड की ओर से चौथे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले केविन पीटरसन, बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो यह कारनामा कर चुके हैं. जोस बटलर राजस्थान की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम था, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ इसी सीजन 119 रन की पारी खेली थी.

आईपीएल शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी:

केविन पीटरसन

बेन स्टोक्स (2)

जॉनी बेयरस्टो

जोस बटलर

राजस्थान रॉयल्स की ओर से सबसे बड़ा निजी स्कोर:

124 जोस बटलर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली 2021

119 संजू सैमसन बनाम पंजाब किंग्स, मुंबई 2021

107* बेन स्टोक्स बनाम मुंबई इंडियंस, आबु धाबी 2020

105* अजिंक्य रहाणे बनाम दिल्ली कैपिटल्स 2019

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को यशस्वी जायसवाल (12) के रूप में जल्द पहला झटका लगा. इसके बाद जोस बटलर ने संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की, जिसने टीम को विशाल स्कोर की ओर ला दिया.

Innings Break: A fiery 124 off just 64 balls from @josbuttler and @IamSanjuSamson‘s 48 powers @rajasthanroyals to a commanding 220-3 in 20 overs.

This is the second joint-highest total in #IPL2021. https://t.co/7vPWWkuPYu #RRvSRH #VIVOIPL pic.twitter.com/6hXpWCDuww

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2021