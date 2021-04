IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match, Playing XI: आईपीएल-14 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच 22 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में सीजन का 16वां मैच खेला जा रहा है. मुकाबले में बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है. दोनों टीमों ने एक एक बदलाव किए हैं. आरसीबी ने रजत पाटीदार की जगह केन रिचर्डसन को अंतिम एकादश में शामिल किया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने श्रेयस गोपाल को जयदेव उनादकट के स्थान पर उतारा है.

टॉस के दौरान एक हैरान कर देने वाला वाकया देखने को मिला. दरअसल विराट कोहली ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन खुद उन्हें इस बात का यकीन नहीं था. उन्होंने सैमसन को माइक थमा दिया और राजस्थान का यह कप्तान कमेंटेटर के सामने खड़ा हो गया. इसी बीच सैमसन को बताया गया कि दरअसल टॉस तो आरसीबी ने जीता है.

“I’m not used to winning tosses” 😅 @imVkohli #RCB have the toss and they will bowl first against #RR #VIVOIPL pic.twitter.com/a0bX6JNGak

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2021