IPL 2021: Adam Gilchrist को वो रिकॉर्ड जिसे 13 साल के इतिहास में नहीं तोड़ पाया कोई

आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (MIvsRCB) के बीच मैच के साथ आईपीएल (IPL 2021) का बिगुल बज जाएगा. ऐसे में इन दिनो आप भारत की इस टी20 लीग से जुड़े तरह तरह के रिकॉर्ड (IPL Records) से रूबरू हो रहे होंगे. आईये हम आपको ऑस्‍ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्‍लेबाज एडम गिलक्रिस्‍ट (Adam Gilchrist) के उस आईपीएल रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं जिसे बीते 13 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है.

एक पारी में सर्वाधिक छक्‍के (Most Sixes in an IPL inning)

एडम गिलक्रिस्‍ट (Adam Gilchrist) अकेले ऐसे बल्‍लेबाज हैं जो आईपीएल के इतिहास में एक पारी में 10 छक्‍के लगा चुके हैं. उन्‍होंने साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन के दौरान डेकन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था. अपनी पारी में गेल ने 231 की स्‍ट्राइकरेट से 47 गेंदों का सामना कर नाबाद 109 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्‍ले से 10 छक्‍कों के अलावा नौ चौके भी निकले.

दूसरे स्‍थान पर यूसुफ पठान- आंद्रे रसेल

आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक छक्‍कों (Most Sixes in an IPL inning) की बात की जाए तो इस मामले में दूसरे स्‍थान पर यूसुफ पठान हैं, जिन्‍होंने राजस्‍थान रॉयल्‍स की तरफ से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ आठ छक्‍के जड़े थे. आठ छक्‍कों के साथ विंडीज के आंद्रे रसेल भी दूसरे स्‍थान पर ही हैं. उन्‍होंने कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेलते हुए मुंबइ इंडियंस के खिलाफ ही आठ छक्‍के जड़े थे.

पंत-बटलर भी शीर्ष में शुमार

इस फेहरिस्‍त में तीसरे स्‍थान पर रिषभ पंत, क्रिस गेल, जोस बटलर और ड्वेन ब्रावो का नाम हैं. ये सभी खिलाड़ी एक पारी में सात छक्‍के लगा चुके हैं.

क्‍या इस सीजन टूट पाएगा गिलक्रिस्‍ट का रिकॉर्ड

आईपीएल को छक्‍के-चौकों (Most Sixes in an IPL inning) का गेम माना जाता है. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि एडम गिलक्रिस्‍ट (Adam Gilchrist) का अजेय रिकॉर्ड इस सीजन भी नहीं टूटेगा. मौजूदा समय के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज रिषभ पंत, क्रिस गेल, जोस बटलर, पृथ्‍वी शॉ, ग्‍लेन मैक्‍सवेल से उम्‍मीद है कि वो गिलक्रिस्‍ट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.