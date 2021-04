Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match, Playing XI: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच 22 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. राजस्थान ने अंतिम 11 में दो बदलाव करते हुए यशस्वी जायसवाल और जयदेव उनादकद को मौका दिया है, जबकि केकेआर ने एक बदलाव करते हुए शिवम मावी को टीम में शामिल किया है.

शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण लगातार हार से आहत कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान की टीमें जब आमने-सामने होंगी तो उनका लक्ष्य एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाकर जीत की राह पर लौटना होगा. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 12 कोलकाता, जबकि 10 में राजस्थान ने जीत दर्ज की है. वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. राजस्थान ने कोलकाता के खिलाफ पिछले तीनों मैच गंवाए हैं.

Toss Update: @rajasthanroyals have elected to bowl against @KKRiders at the Wankhede Stadium. #VIVOIPL #RRvKKR

इंग्लैंड की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली टीम केकेआर और कम अनुभवी संजू सैमसन के नेतृत्व में खेल रही रॉयल्स की टीम अभी तक इकाई के तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी है.

Team News:

2⃣ changes for @rajasthanroyals as Yashasvi Jaiswal & Jaydev Unadkat named in the team.

1⃣ change for @KKRiders as Shivam Mavi picked in the team. #VIVOIPL #RRvKKR

Here are the Playing XIs 👇 pic.twitter.com/FDsDv0mvSk

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2021