IPL 2021, RR vs PBKS: पंजाब किंग्‍स के बल्‍लेबाज दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) ने राजस्‍थान रॉयल्‍स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल 2021 के चौथे मुकाबले में महज 20 गेंदो पर अर्धशतक जड़ दिया. हुड्डा के इस शानदार प्रदर्शन के बाद से ही भारतीय टीम के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. यहां ये सवाल उठता है कि आखिर क्रुणाल का दीपक हुड्डा के अर्धशतक से क्‍या लेना देना है. आइये हम आपको पूरी कहानी बताते हैं.

दोनों के बीच हुआ था झगड़ा

क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) और दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) दोनों ही घरेलू क्रिकेट में बडोदरा से खेलते हैं. दोनों के बीच का झगड़ा जगजाहिर है. हाल ही में सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के दौरान दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दीपक हुड्डा टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर लौट गए थे.

लगा एक साल का प्रतिबंध

क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में बडोदरा की टीम की कप्‍तानी करते हैं. ऐसे में दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद बोर्ड ने क्रणाल (Deepak Hooda) का साथ देते हुए दीपक पर कार्रवाई की थी. उनपर एसोसिएशन ने एक साल का प्रतिबंध लगा दिया था.

फैन्‍स अब क्रुणाल पांड्या को कर रहे हैं ट्रोल

क्रुणाल पांड्या (Deepak Hooda) के प्रभाव में दीपक हुड्डा पर हुई कार्रवाई के बाद अब फैन्‍स भारतीय टीम के ऑलराउंडर को सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं. दीपक ने मैच में छह छक्‍कों और चार चौकों की मदद से 28 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली. जिसके चलते अब फैन्‍स क्रुणाल पर तरह-तरह के मीम्‍स बना रहे हैं.

Baroda suspended Deepak Hooda for the entire domestic season after a spat with Krunal Pandya in January and he scores a 20-ball 50 in his first match since then… the right kind of motivation

— Ashish Magotra (@clutchplay) April 12, 2021