क्रिकेट गतिविधियों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने इस बार आईपीएल (IPL 2021) में दो युवा खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. मांजरेकर ने जिन दो युवा खिलाड़ियों पर अपनी उम्मीद जताई है वह दोनों फिलहाल अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और अभी टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने शाहरुख खान और ललित यादव से ये उम्मीद लगाई है.

मांजरेकर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ‘शाहरुख खान और ललित यादव… इस आईपीएल में ये दो खिलाड़ी हैं, जिन पर नजरें होंगी. ऐसे दिख रहे हैं, ये आईपीएल में लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी दिखते हैं.’

Shahrukh Khan and Lalit Yadav…players to watch this IPL. Seem to have what it takes to be long term IPL players. #MIvDC

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) April 20, 2021