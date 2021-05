भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को ये ऐलान किया है इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) का 14वां सीजन रद्द किया जा रहा है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने ये खबर दी।

आईपीएल के 14वें सीजन को बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के चलते सस्पेंड किया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टूर्नामेंट की बड़ी टीमें इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुकी हैं।

हाला ही में केकेआर के वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर, चेन्नई के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के साथ हैदराबाद के ऋद्धिमान साहा और दिल्ली के अमित मिश्रा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। जिसके बाद बोर्ड को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा।

IPL suspended for this season: Vice-President BCCI Rajeev Shukla to ANI#COVID19 pic.twitter.com/K6VBK0W0WA

— ANI (@ANI) May 4, 2021