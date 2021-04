IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 3rd Match: आईपीएल-14 में रविवार (11 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की प्लेइंग इलेवन में हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को मौका मिला. यह इस टीम के लिए भज्जी का डेब्यू मैच भी रहा, जो अब तक कुल तीन आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके हैं. 40 वर्षीय हरभजन सिंह साल 2008 से लेकर अब तक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल चुके हैं. हरभजन सिंह अब तक 161 आईपीएल मैचों में 150 शिकार कर चुके हैं. इस लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 रहा है.

हरभजन सिंह ने मुम्बई के साथ अपना आईपीएल करियर शुरू किया था और उन्होंने अपना तीसरा खिताब जीतने के बाद ही मुंबई को छोड़ा और साल 2018 में चेन्नई के साथ जुड़ गए. इस दिग्गज स्पिनर को इस साल केकेआर ने नीलामी के दौरान 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हरभजन सिंह 1 साल, 10 महीने और 29 दिन बाद यानी 699 दिन पश्चात् प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने उतरे. इससे पहले उन्होंने 12 मई 2019 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच खेला था.

This is Harbhajan Singh’s first professional game since IPL 2019 final on 12 May 2019, 699 days ago

🤯#IPL2021 #SRHvKKR

— Cricbuzz (@cricbuzz) April 11, 2021