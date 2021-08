इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रविवार को एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुंबई से अबू धाबी जाने वाली उनकी फ्लाइट के कैप्टन ने क्रिकेट की स्टाइल में एक विशेष फ्लाइट एनाउंसमेंट की। शुक्रवार को पायलट ने कहा, मुंबई से अबू धाबी के लिए इस उड़ान 9065 चार्टर सेवा में आपका स्वागत करना सम्मान की बात है। आज सुबह होने वाली बारिश को देखते हुए, हमने एक त्वरित प्रस्थान का प्रबंधन किया। ठीक उसी तरह जैसे रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक टीम के लिए करते हैं।

पायलट ने आगे कहा, उड़ान विवरण के अनुसार, हम समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहे एयरबस 321 विमान उड़ा रहे हैं। उड़ान लगभग 900 किमी / घंटा की जमीनी गति बनाए रखेगी जो हमें अपने गंतव्य पर लगभग 45 मिनट में उतार देगी। बस उसी समय कीरोन पोलार्ड को एक और शतक बनाने की जरूरत है।

पायलट ने कहा, हम हवाई यातायात की भीड़ के आधार पर जितनी जल्दी हो सके अबू धाबी में उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि, मैं कह सकता हूं कि यह हार्दिक पांड्या या ईशान किशन के अर्धशतक के रिकॉर्ड जितना तेज नहीं होगा।”

