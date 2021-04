एबी डीविलियर्स (Ab De Villiers) के चेन्‍नई पहुंचने के बाद गुरुवार को विराट कोहली (Virat Kohli) भी अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़ गए हैं। विराट एंड कंपनी को नौ अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरुआती मुकाबला खेलना है।

विराट को आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़ने से पहले सात दिन के पृथकवास से गुजरना होगा। नौ अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी सत्र के लिए आरसीबी की टीम मंगलवार से ही ट्रेनिंग शिविर में हिस्सा ले रही है। कोहली की मास्क पहने हुए तस्वीर साझा करते हुए आरसीबी ने ट्वीट किया, ‘‘कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) चेन्नई पहुंच चुके हैं।’’

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में आरसीबी का सामना नौ अप्रैल को यहां गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स से होगा। वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी से जुड़े हुए कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में भारत के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीतने के बाद सोमवार को जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से बाहर निकल गए थे।

If you thought we were done breaking the internet for the day, think again! ?

Captain Virat Kohli ? has arrived in Chennai ?#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/p1BS81eChE

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 1, 2021