मंगलवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ जीती बाजी हारने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने फैन्स को हैरान कर दिया. इस मैच में कोलकाता की टीम 153 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. 15वें ओवर तक उसकी जीत सुनिश्चित दिख रही थी लेकिन जैसे ही चौथे विकेट के रूप में नीतिश राणा (57) राहुल चाहर की गेंद पर आउट हुए. इस मैच का पासा ही पलट गया.

इसके बाद शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan), दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) और आंद्रे रसल (Andre Russell) जैसे बल्लेबाज भी मिलकर उसे जीत नहीं दिला पाए और केकेआर की टीम 10 रन से यह मैच हार गई. इस हार के बाद टीम के मालिक शाहरुख खान भी अपनी निराशा छिपा नहीं पाए और उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर टीम की हार के लिए फैन्स से माफी मांगी.

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 13, 2021