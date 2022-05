IPL 2022 Final: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन के चैंपियन का आज फैसला हो जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटन्स की राजस्थान रॉयल्स से टक्कर होनी है। गुजरात के पास जहां इस फाइनल में डेब्यू सीजन में ही पहली बार चैंपियन बनने का मौका है। वहीं, राजस्थान की टीम अपने 14 साल लंबे वनवास को खत्म करना चाहेगी। राजस्थान 2008 में IPL का पहला सीजन दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में जीतने में सफल रहा था।

वैसे तो दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है लेकिन असली घमासान होगा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामलें में नंबर वन पर चल रहे राजस्थान के हीरो जोस बटलर और गुजरात के डेविड मिलर के बीच। मिलर इस सीजन 15 मैचों में 64 की औसत और करीब 141 के स्ट्राईक रेट से 449 रन बना चुके हैं और अपनी टीम के दूसरे टॉप रन स्कोरर हैं। वहीं, जोस बटलर टूर्नामेंट के 16 मैचों में 58.85 और 150 से ज्यादा के स्ट्राईक रेट से 824 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 4 शतक और 4 ही अर्धशतक शामिल हैं।

डेविड मिलर भले ही रन बनाने के मामलें में बटलर से पीछे चल रहे हो लेकिन इस सीजन औसत के मामलें में उनके आसपास भी कोई नहीं हैं। मिलर का औसत 64.14 का है जबकि मिलर ने 58.85 की औसत से रन बनाए हैं। यही नहीं, मिलर एक आईपीएल सीजन में दूसरी पारी के दौरान सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उनका मौजूदा सीजन में दूसरी पारी में औसत 144 का रहा है जो कि IPL के पूरे इतिहास में सर्वाधिक है। इस मामलें में दूसरे नंबर पर भी मिलर ही है जिन्होंने IPL 2013 में 110 की औसत से रन बनाए थे। इसके बाद ईशान किशन तीसरे नंबर पर हैं।

IPL के एक सीजन में दूसरी पारी में सबसे ज्यादा औसत

