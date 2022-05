इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन के फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच भिड़ंत हो रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मुकाबले से पहले संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

सैमसन ने टॉस जीतने के बाद कहा, “ये अच्छा विकेट दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि दूसरी पारी में हमारे स्पिनरों को मदद मिलेगी। टीम में कोई बदलाव नहीं है।” हालांकि संजू सैमसन का ये फैसला काफी चौंकाने वाला रहा जिसके बाद हार्दिक पांड्या की खुशी छिपाए नहीं छिप सकी। टॉस के बाद जैसे ही संजू ने बल्लेबाजी चुनी वैसे ही हार्दिक ने हाथ उठाकर अपनी टीम के डगाउट की ओर खुशी का इजहार किया।

पांड्या की इस खुशी के पीछे का राज था राजस्थान का पहले बल्लेबाजी चुनना क्योंकि फाइनल मुकाबले से पहले जब अहमदाबाद में दूसरा क्वालिफायर खेला गया था तब बाद में बैटिंग करने वाली राजस्थान की टीम को जीत मिली थी। इस मैच में राजस्थान के बल्लेबाजों ने ओस का फायदा उठाया था।

खिताबी मुकाबले में टॉस हारने के बावजूद पांड्या खुश नजर आए। उन्होंने कहा, “टॉस जीतकर हम पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला करते, इसलिए हमें मन-मुताबिक काम मिला है। हम यहां घरेलू ज़मीन पर मैच जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे। टीम में अल्ज़ारी जोसेफ़ की जगह लॉकी फ़र्ग्यूसन आए हैं।”

? Toss Update ?@IamSanjuSamson has won the toss & @rajasthanroyals have elected to bat against the @hardikpandya7-led @gujarat_titans in the summit clash.

