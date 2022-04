आईपीएल टीम की कप्तानी करने का स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) का सपना तब पूरा हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की गैरमौजूदगी में उन्हें गुजरात टाइटंस का नेतृत्व करने का मौका मिला. अफगानिस्तान के क्रिकेटर खान के नेतृत्व में टीम ने जीत हासिल की.

डेविड मिलर द्वारा 51 गेंदों में नाबाद 94 रन और राशिद खान के 21 गेंदों में 40 रन के सहयोग से टीम ने शानदार जीत हासिल की. राशिद ने इससे पहले गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 29 रन दिए थे, जहां उन्हें एक भी विकेट नहीं मिले थे.

23 साल के राशिद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “आईपीएल टीम की कप्तानी करना मेरा हमेशा से एक सपना था. एक सपना जिसे मैं पूरा करने में कामयाब रहा और मैं हमेशा के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा. मैं गुजरात को धन्यवाद देना चाहता हूं. कप्तान के रूप में मेरी पहली जीत में योगदान देने वाले टाइटन्स के खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूं.”

राशिद ने जीत के बाद गुजरात टाइटंस के जश्न की कई तस्वीरें भी ट्विटर पर पोस्ट कीं और लिखा, “एक यादगार मैच रहा, यह जीत याद रहेगी.”

Night to be remembered dream to lead the team and most importantly win the game .A great team effort from everyone but that innings from @DavidMillerSA12 was unbelievable absolutely great to watch @gujarat_titans #Avaade #IPL20222 pic.twitter.com/agJnJvwO2j

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 18, 2022