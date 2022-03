रिकॉर्ड पांच बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) 27 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है, जिसके लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी पूरी तरह से तैयार है. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) इस टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं. वह फिलहाल टीम के साथ मुंबई में हैं, लेकिन यहां उन्हें अपनी वाइफ संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) की याद सताने लगी है.

संजना गणेशन इन दिनों न्यूजीलैंड में हैं, जहां वह महिला विश्व कप-2022 में एंकरिंग कर रही हैं. ऐसे में बायो-बबल में मौजूद जसप्रीत बुमराह को अपनी पार्टनर की कमी खल रही है. यॉर्कर किंग ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें यह कपंना मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है.

तस्वीर के कैप्शन में जसप्रीत बुमराह ने लिखा, “प्लीज जल्दी वापस आ जाओ. इनसाइड जोक्स हमारी हंसी को मिस कर रहे हैं.”

Come back soon please, the inside jokes miss our laughs.😁 pic.twitter.com/YHw0D17qP9

रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड, ईशान किशन, डेवाल्ड ब्रेविस, बासिल थम्पी, मुरुगन अश्विन, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कण्य , एन. तिलक वर्मा, संजय यादव, जोफ्रा आर्चर, डेनियल सैम्स, टायमल मिल्स, टिम डेविड, रिले मेरेडिथ, अनमोलप्रीत सिंह, अरशद खान, रमनदीप सिंह, राहुल बुद्धि, रितिक शौकीन, अर्जुन तेंदुलकर, आर्यन जुयाल, फैबियन एलन.

