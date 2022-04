इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के पहले दो मुकाबलों में भले ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई. वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ तीसरे मुकाबले में धोनी ने अपनी तेज तर्रार विकेटकीपिंग का भी प्रदर्शन किया.

चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान धोनी ने अपनी शानदार विकेटकीपिंग के दम पर विदेशी बल्लेबाज भानुका राजपक्षा को रन आउट किया.

Swift. Sharp. Sensational! @msdhoni just did the MS Dhoni thing to complete a stunning run-out! #TATAIPL | #CSKvPBKS | @ChennaiIPL

पारी के दूसरे ओवर में क्रिस जॉर्डन की दूसरी गेंद पर राजपक्षा सामने गेंदबाज की तरफ हल्का शॉट खेला और नॉन स्ट्राइकर पर खड़े शिखर धवन ने रन का कॉल दिया.

What a run-out by MS Dhoni. MS Dhoni at his Very Best. pic.twitter.com/Xkcm167Uia

