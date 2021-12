इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन के मेगा ऑक्शन से पहले 2016 की खिताब विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने आईपीएल 2022 के लिए नए सपोर्ट स्टाफ में कोचिंग भूमिकाओं के लिए डेल स्टेन (Dale Steyn), ब्रायन लारा (Brian Lara), साइमन कैटिच (Simon Katich) और हेमंग बदानी (Hemang Badani) को चुना है। स्टेन तेज गेंदबाजी कोच होंगे, लारा रणनीतिक सलाहकार और बल्लेबाजी कोच के रूप में काम करेंगे।

कैटिच, जो आईपीएल 2021 के पहले चरण में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के मुख्य कोच थे, वो टीम के सहायक कोच होंगे, जबकि बदानी फील्डिंग कोच और स्काउट के रूप में काम करेंगे। पिछले सीजन से केवल टॉम मूडी (Tom Moody) और मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) को ही रिटेन किया गया है।

Introducing the new management/support staff of SRH for #IPL2022!

Orange Army, we are #ReadyToRise! @BrianLara #MuttiahMuralitharan @TomMoodyCricket @DaleSteyn62 #SimonKatich @hemangkbadani pic.twitter.com/Yhk17v5tb5

