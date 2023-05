IPL 2023: बैक टू बैक विकेट लेकर आकाश मधवाल ने पलटा मैच का रुख, जानें क्या है पंत से कनेक्शन

मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ आठ विकेट पर 182 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम का आगाज बेहद खराब रहा और टीम ने 4 ओवर के भीतर ही काइल मेयर्स और प्रेरक माकंड का विकेट गंवा दिया. आकाश मधवाल ने अपने पहले ही ओवर में प्रेरक मांकड़ का शिकार किया. मधवाल ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और ये बड़ा विकेट अपने नाम किया. मेयर्स को क्रिस जॉर्डन ने चौथे ओवर में अपना शिकार बनाया.

9वें ओवर में क्रुणाल पांड्या भी 8 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए. कप्तान को पीयूष चावला ने आउट किया. अगले ओवर में रोहित शर्मा ने आकाश मधवाल को गेंद थमाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का रुख पलटकर रख दिया.

आकाश ने पहले तो ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बडोनी को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर खतरनाक निकोलस पूरन को डक पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट झटकने के साथ ही आकाश ने लखनऊ की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी. बडोनी को आकाश ने बोल्ड किया जबकि पूरन को विकेट के पीछे कैच आउट करवाया.

इस पूरे ओवर में आकाश ने सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट अपने नाम किए. इस तरह 3 ओवर में उन्होंने महज 3 रन खर्च कर 3 विकेट अपनी झोली में डाल लिये. चौथा शिकार उन्होंने 15वें ओवर में रवि बिश्नोई के रुप में किया. इस तरह आकाश लगातार 2 मैचों में 4 विकेट झटकने वाले इस सीजन दूसरे गेंदबाज बन गए. बता दें, इस सीजन आकाश अपनी किफायती गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करने में सफल रहे हैं.

Ayush Badoni ?

Nicholas Pooran ?

Two outstanding deliveries from Akash Madhwal to get two BIG wickets ??#LSG 75/5 after 10 overs

Follow the match ▶️ https://t.co/CVo5K1wG31#TATAIPL | #Eliminator | #LSGvMI pic.twitter.com/smlXIuNSXc

— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2023