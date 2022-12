IPL 2023 Auction: कब होगी नीलामी, किस टीम के पास कितने खिलाड़ी, कहां देखेंगे सारा ऐक्शन

IPL 2023 Players Auction all you need to know: IPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सात दिन का समय बचा है. आईपीएल में प्लेयर्स की नीलामी 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजकर तीस मिनट से कोच्चि में होगी. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होगी और टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस पर होगा. आप cricketcountry.com/hi पर इसकी लाइव अपडेट भी देख सकते हैं.

कुल कितने खिलाड़ी

आईपीएल 2023 के लिए 405 खिलाड़ियों की बोली होगी. इसमें 273 भारतीय हैं और 132 विदेशी खिलाडी़ हैं. चार खिलाड़ी असोसिएट देशों से हैं. कुल 119 कैप्टड खिलाड़ी हैं और 282 अनकैप्टड खिलाड़ी हैं. कुल मिलाकर 87 खिलाड़ियों की जगह खाली है और कुल 30 विदेशी खिलाड़ियों की जगह ही बाकी है.

आईपीएल 2023 के प्रसारण की पूरी जानकारी (IPL 2023 LIVE Streaming Update)

तारीख- 23 दिसंबर, 2022

समय- दोपहर 2:30 से

जगह- कोच्चि, केरल

लाइव स्ट्रीमिंग- जियो सिनेमा

टीवी पर कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स

लाइव अपडेट- cricketcountry.com/hi

IPL सभी 10 टीमों के कप्तानों की लिस्ट (Captains Name IPL 2023 Full List)

चेन्नई सुपर किंग्स- महेंद्र सिंह धोनी

राजस्थान रॉयल्स- संजू सैमसन

दिल्ली कैपिटल्स- ऋषभ पंत

कोलकाता नाइट राइडर्स- श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स- शिखर धवन

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर- फाफ डु प्लेसिस

गुजरात टाइटंस- हार्दिक पंड्या

लखनऊ सुपर जायट्ंस- केएल राहुल

सनराइजर्स हैदराबाद- अभी तय नहीं

IPL 2023 सभी 10 टीमों की पूरी लिस्ट, रीटेन प्लेयर्स और कप्तान (IPL 2023 Full Team List and Retained Players)

पंजाब किंग्स की टीम (Punjab Kings Released/Retained Players List)

पंजाब किंग्स ने इन प्लेयर्स को किया रिलीज- मयंक अग्रवला, ओडियन स्मिथ, वैभव अरोड़ा, बैनी होवेल, ईशान पोरेल, अंश पटेल, पारेक माकंड, संदीप शर्मा, ऋतिक चटर्जी

ट्रेड से प्लेयर: कोई नहीं

पर्स बाकी- : INR 32.2 crore

विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी: 3

PBKS की मौजूदा टीम- शिखर धवन (कप्तान), शाहरुख खान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजपक्षा, जितेश शर्मा, राज बावा, लियाम लिविंगस्टन, अथर्व ताइडे, अर्शदीप सिंह, बलतेज सिंह, नाथम एलिस, कागिसो रबाडा, राहुल चाहर, हरप्रीत बरार

दिल्ली कैपिटल्स की टीम (Delhi Capitals Released/Retained Players List)

कैपिटल्स ने दो बैकअप प्लेयर्स- सिफर्ट और भरत को रिलीज कर दिया.

रिलीज प्लेयर्स- शार्दुल ठाकुर, टिम सिफर्ट, अश्विन हेब्बर, केएस भरत, मनदीप सिंह,

ट्रेड से शामिल खिलाड़ी- अमन खान

पर्स में पैसे बचे-: INR 19.45 करोड़

विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट- 2

DC की मौजूदा टीम- ऋषभ पंत (कप्तान), डेविड वॉर्नर, पृथ्वी साव, रिपल पटेल, रोवमैन पॉवेल, सरफराज खान, यश ढुल, मिशेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, एनरिच नॉर्त्जे, चेतन सकारिया, कमलेश नागरकोटि, खलील अहमद, लुंगी नगिडी, मुस्ताफिजुर रहमान, अमन खान, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, विकी ओस्तवाल।

RCB की पूरी टीम (RCB Released/Retained Players List)

प्लेयर रिलीज- जेसन बेहरनडर्फ, अनीश्वर गौतम, चामा मिलिंद, लवनीत सिसौदिया, शेरफेन रदरफर्ड

ट्रेड से शामिल खिलाड़ी: NA

पर्स बचा: 8.75 करोड़ रुपये

विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट: 2

RCB की मौजूदा टीम- फाफ डुप्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, सुयश प्रभुदेसाई, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलन, ग्लेन मैक्सवेल, वानिंडु हसरंगा, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, डेविड विली, कर्ण शर्मा, महिपाल लोमरोर, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, आकाश दीप।

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings Released/Retained Players List)

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जोर्डन को टीम ने रिलीज कर दिया है. इसके साथ ही बड़े खिलाड़ी रहे ड्वेन ब्रावो को भी रिलीज कर दिया है. रॉबिन उथप्पा बीते सीजन में रिटायर हो गए थे.

प्लेयर रिलीज- ड्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा, एडम मिल्ने, हरि निशांत, क्रिस जोर्डन, भगत वर्मा, केएम आसिफ, नारायण जगदीशन

ट्रेड खिलाड़ी – कोई नहीं.

बाकी पर्स- 20.45 करोड़ रुपये

विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट बाकी- 2

मौजूदा टीम- महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), ड्वेन कॉन्वे, रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू, सुभ्रांशु सेनापति, मोईन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हेंगारगेकर, डिवाइन प्रोटियस, मिशेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मतीशा पथिराना. सिमरजीत सिंह, दीपक चाहर, प्रशांत सोलंकी, महीश तीक्ष्णा

केकेआर पूरी टीम (KKR Released/Retained Players List)

प्लेयर रिलीज- पैट कमिंस, सैम बिलिंग्स अमन खान, शिवम मावी, मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, आरोन फिंच, एलेक्स हेल्स, अजिंक्य रहाणे, अभिजीत तोमर, अशोक शर्मा, बाबा अपराजित, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम, शेल्डन जैक्सन

ट्रेड से प्लेयर- शार्दुल ठाकुर, रहमानुल्लाह गुरबाज, लॉकी फर्ग्युसन

पर्स बचा: INR 7.05 crore

विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट: 3

KKR की मौजूदा टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्युसन, टिम साउदी, उमेश यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह।

गुजरात टाइटन्स की पूरी टीम (Gujarat Titans Released/Retained Players List)

रिलीज खिलाड़ी: रहमानुल्ला गुरबाज, लॉकी फर्ग्यूसन, डोमिनिक ड्रेक्स, गुरकीरत सिंह, जेसन रॉय, वरुण आरोन

ट्रेड खिलाड़ी: कोई नहीं

पर्स बाकी: 19.25

विदेशी स्लॉट – 3

मौजूदा टीम: हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, राशिद खान, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, प्रदीप सांगवान, दर्शन नालकांडे , जयंत यादव, आर साई किशोर, नूर अहमद।

सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad Released/Retained Players List)

रिलीज खिलाड़ी: केन विलियमसन, निकोलस पूरन, जगदीश सुचित, प्रियम गर्ग, रविकुमार समर्थ, रोमारियो शेफर्ड, सौरभ दुबे, सीन एबॉट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, सुशांत मिश्रा, विष्णु विनोद

ट्रेड खिलाड़ी: कोई नहीं

बाकी पर्स: INR 42.25 करोड़

विदेशी स्लॉट: 4

मौजूदा टीम: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को जानसन, वाशिंगटन सुंदर, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक।

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Released/Retained Players List)

खिलाड़ी रीलीज– कायरन पोलार्ड, अनमोलप्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बासिल थंपी, डेनियल सेम्स, फैबियन एलन, जयदेव उनादकत, मयंक मार्कंडेय, मुर्गन अश्विन, राहुल बुद्धि, राइली मेरेडिथ, संजय यादव, टायमल मिल्स

ट्रेड से शामिल किए गए प्लेयर्स- जेसन बेहरनडर्फ

पर्स बाकी- 20.55 करोड़

विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट- 3

मौजूदा टीम- रोहित शर्मा (कप्तान), टिम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, ट्रायसन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अरशद खान, कुमार कार्तिकेय, ह्रतिक शौकीन, जेसन बेहरनडर्फ, आकाश मधवाल

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants Released/Retained Players List)

रिलीज खिलाड़ी: एंड्रयू टाय, अंकित राजपूत, दुष्मंथा चमीरा, एविन लुईस, जेसन होल्डर, मनीष पांडे, शाहबाज नदीम

ट्रेड खिलाड़ी: NR

बाकी पर्स: INR 23.35 करोड़

विदेशी स्लॉट: 4

मौजूदा टीम: केएल राहुल (कप्तान), आयुष बडोनी, करण शर्मा, मनन वोहरा, क्विंटन डी कॉक, मार्कस स्टोइनिस, कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, काइल मेयर्स, कुणाल पांड्या, अवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, मयंक यादव, रवि बिश्नोई

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals Released/Retained Players List)

रिलीज खिलाड़ी: अनुनय सिंह, कॉर्बिन बॉश, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, करुण नायर, नाथन कूल्टर-नाइल, रस्सी वैन डेर डूसन, शुभम गढ़वाल, तेजस बरोका

ट्रेड खिलाड़ी: कोई नहीं

बाकी पर्स : 13.2 करोड़ रुपये

विदेशी स्लॉट: 4

मौजूदा टीम: संजू सैमसन (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल, जोस बटलर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, ओबेड मैककॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल , केसी करियप्पा

IPL Auction Live Update

IPL 2023 Auction कहां पर होगा?

IPL 2023 के लिए Auction केरल राज्य के कोच्चि शहर में होगा.

IPL 2023 Auction कब होगा?

IPL 2023 Auction 23 दिसंबर को कोच्चि में होगा.

IPL 2023 Auction कितने बजे शुरू होगा?

IPL 2023 Auction भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजकर तीस मिनट पर शुरू होगा.

किस टीवी चैनल पर IPL 2023 Auction देख सकते हैं?

IPL 2023 Auction का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

IPL 2023 Auction को ऑनलाइन कहां देख सकते हैं?

IPL 2023 Auction ऑनलाइन जियो सिनेमा पर देखा जा सकता है.

IPL 2023 Auction की लाइव अपडेट कहां देख सकते हैं?

IPL 2023 Auction की लाइव अपडेट cricketcountry.in/hi पर भी देख सकते हैं.