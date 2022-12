𝐂𝐀𝐍. 𝐍𝐎𝐓. 𝐖𝐀𝐈𝐓! ⏳

Just 1️⃣ day to go for the #TATAIPLAuction 2023! 🙌🏻

📍Kochi

🕰️ 2:30 PM IST pic.twitter.com/7F4WrPziCx

— IndianPremierLeague (@IPL) December 22, 2022