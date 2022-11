इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर आई है। IPL ऑक्शन के वेन्यू और तारीख का ऐलान हो गया है। केरला के कोच्चि शहर में 23 दिसंबर को IPL का ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। ईएसपीएनक्रिकइंन्फो ने अपनी एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया है।

IPL 2023 auction will be on 23rd December in Kochi. (Reported by Espncricinfo).

