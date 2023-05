IPL 2023: बटलर ने डक के साथ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, यशस्वी का भी नहीं खुला खाता

कप्तान फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने IPL 2023 के 60वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया. डुप्लेसी ने 55 रन की पारी खेलने के अलावा विराट कोहली (18) के साथ पहले विकेट के लिए 50 और मैक्सवेल (54) के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की.

अनुज रावत (11 गेंद में 29 रन, तीन चौके, दो छक्के) ने अंत में 11 गेंद में 29 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचाया. रॉयल्स की ओर से एडम जंपा 25 जबकि केएम आसिफ ने 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए.

172 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स का आगाज बेहद खराब रहा. पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया. जायसवाल खाता भी नहीं खोल सके. यही हाल जोस बटलर का रहा जिन्हें वेन पर्नेल ने 0 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया. सिराज ने बटलर का कैच लपका. इस तरह जोस बटलर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

इस सीजन सबसे कम पावरप्ले स्कोर

इस सीजन ये चौथी बार है जब इंग्लिश बल्लेबाज अपना खाता खोलने में नाकाम रहे. इसके साथ ही वह IPL के एक सीजन में 4 बार डक पर आउट होने वाले क्रिकेटरों के क्लब में शामिल हो गए. इससे पहले 6 खिलाड़ी एक IPL सीजन में 4 बार बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं.

IPL के एक सीजन में 4 डक वाले बल्लेबाज

एक सीजन में 4 डक बनाने वाले ओपनर्स

Define THAT start by @RCBTweets in one word ??#TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/QHY6PzoDOi

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023