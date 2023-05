IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने कटाया प्लेऑफ का टिकट

चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. IPL 2023 के 67वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराने के साथ ही चेन्नई ने 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. चेन्नई की टीम 12वीं बार IPL प्लेऑफ में पहुंची है. डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 223 रन बनाये.चेन्नई के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने 79 जबकि डेवोन कोन्वे ने 87 रन बनाये. दोनों ने पहले विकेट के लिए 141 रन की साझेदारी की. 224 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी.

Chennai Super Kings have qualified for the #TATAIPL 2023 Playoffs

