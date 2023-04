मुंबई: चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन प्रिटोरियस और रुतुराज गायकवाड़ ने मिलकर ट्रिस्टन स्टब्स को एक रीले कैच में आउट किया. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को हुए मुकाबले में पकड़े गए इस कैच को खूब पसंद किया गया. वानखेड़े स्टेडियम पर हुए इस मैच में चेन्नई ने मुंबई को सात विकेट से मात दी.

यह मुंबई की पारी का 16वां ओवर चल रहा था. जब स्टब्स पांच र बनाकर बनाकर बैटिंग कर रहे थे. सिसांडा मगाला की एक फुल लेंथ स्लो गेंद पर उन्होंने हवाई शॉट खेला. ऐसा लग रहा था कि यह गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार चली जाएगी. लेकिन यहीं प्रिटोरियस ने गेंद को दोनों हाथों से कैच कर लिया.

लेकिन चूंकि गेंद पकड़ते हुए उनका संतुलन बिगड़ रहा था एक बार को लगा कि वह शायद गेंद के साथ ही बाउंड्री लाइन पर न गिर जाएं. यहां प्रिटोरियस ने अवेयरनेस दिखाते हुए गिरने से पहले गेंद को फिर हवा में उछाल दिया. तब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े रुतुराज गायकवाड़ भी वहां पहुंच चुके थे. मौके को देखते हुए उन्होंने गेंद को लपक लिया.

Team work at its best ??

Dwaine Pretorius and Ruturaj Gaikwad combine to dismiss Tristan Stubbs ????

WATCH ? #TATAIPL | #MIvCSK pic.twitter.com/Jz3aqLK8yn

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2023