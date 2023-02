Delhi Capitals IPL 2023 Schedule: पहले मैच में लखनऊ से टक्कर, जानें दिल्ली कैपिटल्स का शेड्यूल

IPL 2023 के शेड्यूल के मुताबिक लीग स्टेज में 52 दिनों तक 70 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 18 डबल हेडर मैच शामिल हैं। टूर्नामेंट का आगाज डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले से 31 मार्च को होगा। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 1 अप्रैल को खेलेगी। दिल्ली की टीम अपने दूसरे मुकाबले में गुजरात का सामना करेगी।

1 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

4 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

8 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

11 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

15 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

20 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

24 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

29 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

2 मई vs गुजरात टाइटन्स

6 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

10 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

13 मई vs पंजाब किंग्स

17 मई vs पंजाब किंग्स

20 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

