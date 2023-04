मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच के बाद ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ को एमएस धोनी के पैर छूते और उनसे आशीर्वाद मांगते हुए देखा गया. इसके बाद कैप्टन कूल धोनी ने भी स्टेडियम के सारे सपोर्ट स्टॉफ से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब धोनी ने स्टेडियम सपोर्ट स्टाफ के साथ फोटो ली है. इससे पहले कई मौके पर धोनी ऐसा कर चुके हैं.

MS Dhoni with the ground staff of Mumbai Stadium.

Dhoni, What a man. pic.twitter.com/lUMb1ZD90Z

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 8, 2023