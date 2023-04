'तुम एक चैंपियन हो', केकेआर ने यश दयाल का बढ़ाया हौसला, यह खेल भावना की मिसाल है

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इस गेंदबाज को सपॉर्ट किया है. पठान ने ट्विटर पर लिखा- 'हे यश दयाल दोस्त आज के मैच को ऐसे ही भूल जाओ जैसे तुम आगे बढ़ने के लिए मैदान पर अपने अच्छे दिनों को भूल जाते हो. अगर तुम मजबूत रहे तो तुम चीजों को बदलने में कामयाब रहोगे.'

Hey Yash Dayal buddy forget about today’s game like you forget about the Good days on the field to move on to the next one. If you stay strong, you will be able turn things around. @gujarat_titans

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 9, 2023