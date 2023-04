IPL 2023: काइल मेयर्स के धमाकेदार फिफ्टी से LSG ने ठोकी सबसे तेज टीम सेंचुरी

पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 38वें मैच में शुक्रवार को यहां लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की जोड़ी ने लखनऊ को धुआंधार शुरुआत दी और 3 ही ओवर में स्कोरबोर्ड पर 35 रन टांग दिये. चौथे ओवर में केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गये लेकिन रनों की गति धीमी नहीं हुई. काइल मेयर्स मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट के दम पर 5 ओवर में टीम का स्कोर 62/1 रन पहुंचा दिया.

छठे ओवर में दूसरी ही गेंद पर काइल मेयर्स ने महज 20 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया. इस सीजन ये उनके बल्ले से आया चौथा अर्धशतक था. हालांकि इसी ओवर में काइल मेयर्स को 5वीं गेंद पर रबाडा ने पवेलियन भेज दिया. हालांकि आउट होने से पहले काइल इस सीजन पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर की बराबरी की. काइल 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 24 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए. दिलचस्प बात ये रही कि काइल ने 54 में से 52 रन सिर्फ बाउंड्री से बटोरे.

IPL 2023 में काइल मेयर्स का अब तक का सफर:

Kyle Mayers is putting up a show here in Mohali.

Brings up a quick-fire FIFTY off just 20 deliveries.

Live - https://t.co/6If1I4omN0 #TATAIPL #PBKSvLSG #IPL2023 pic.twitter.com/VQAD6DhUNx

— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2023