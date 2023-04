IPL 2023: पंजाब किंग्स को मिला अंगद बावा का रिप्लेसमेंट, गुरनूर सिंह को अपने साथ जोड़ा

मोहाली। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाकी मैचों के लिए बुधवार को चोटिल राज अंगद बावा की जगह युवा आलराउंडर गुरनूर सिंह बराड़ को टीम में शामिल किया. आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब किंग्स ने बराड़ को 20 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा.

पिछले सत्र में पंजाब किंग्स की तरफ से दो मैच खेलने वाले बावा बाएं कंधे की चोट के कारण मौजूदा आईपीएल से बाहर हो गए हैं. बराड़ बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पंजाब की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था. इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अभी तक पांच प्रथम श्रेणी मैचों में 107 रन बनाने के अलावा सात विकेट भी हासिल किए हैं.

Gurnoor Brar is our newest sher! ?

He joins the team as a replacement for Raj Angad Bawa. #JazbaHaiPunjabi #SaddaPunjab #TATAIPL pic.twitter.com/ZdvVh2JrWy

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 5, 2023