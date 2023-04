आईपीएल 2023 के दूसरे मैच में आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीमें आमने-सामने है. पंजाब किंग्स ने कोलकाता के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा है, मगर कोलकाता की पारी की शुरुआत से पहले अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. लक्ष्य का पीछा करने क्रीज पर उतरे कोलकाता नाइटराइडर्स के बल्लेबाज को खराब रोशनी की वजह से वापस लौटना पड़ा.

दरअसल मैदान का फ्लड लाइट्स को ऑन नहीं किया गया था और कोलकाता के ओपनर मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतर चुके थे. सैम करन के हाथ में गेंद था, मगर तभी अचानक फ्लड लाइट्स बंद होने का मामला सामने आया, जिसके बाद खिलाड़ियों को वापस लौटना पड़ा. इसकी वजह से काफी देर तक खेल प्रभावित हुआ.

मैच में फ्लड लाइट्स की वजह से खेल रुकने के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स ने एक मजेदार ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Flood Lights are out and we're calling in the big guns for help! ? pic.twitter.com/chhAsqywp5

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 1, 2023