IPL Playoffs: 6 हार के बाद भी कैसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है पंजाब किंग्स, जानिए पूरा गणित

दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2023 के 64वें मैच में पंजाब किंग्स को 15 रनों से हरा दिया. इस जीत से दिल्ली को तो कुछ फायदा नहीं हुआ लेकिन हार से पंजाब किंग्स का बड़ा नुकसान हो गया. 2 अंक गंवाने के बाद अब पंजाब का प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन हो गया है. पंजाब का अब सिर्फ 1 मैच बचा हैं और उसको जीतने के बाद भी वह ज्यादा से ज्यादा 14 अंकों तक पहुंच सकती है. प्लेऑफ के लिए पंजाब किंग्स को अब दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ और राइली रुसो ने धमाकेदार अर्धशतक जड़े. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम लियाम लिविंगस्टोन की धमाकेदार 94 रनों की पारी के बावजूद 15 रनों से हार गई.

जानें कैसे प्लेऑफ में पहुंच सकती है पंजाब किंग्स

गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जबकि दिल्ली और हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. पंजाब पाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है और उसका मैच बाकी है. पंजाब को अपना आखिरी मैच अब राजस्थान रॉयल्स के साथ 19 मई को धर्मशाला में खेलना है. अगर पंजाब प्लेऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसे किसी भी कीमत ये मुकाबला जीतना ही होगा. यही नहीं, अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए उसे अपना ये आखिरी मुकाबला बड़े अंतर से जीतना होगा.

इसके अलावा पंजाब को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मुंबई इंडियंस की बड़ी हार की दुआ करनी होगी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी अपने बाकी के दोनों मैचों में हार मिलनी चाहिए. इसके बाद लखनऊ के खिलाफ कोलकाता को हार मिलने पर ही PBKS के आगे जाने का रास्ता साफ हो पाएगा.

IPL 2023 POINTS TABLE.

