IPL 2023: प्लेऑफ की 2 टीमें हुई पक्की, इनके बीच खेला जाएगा क्वालीफायर-1 मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के प्लेऑफ में पहुंचने वाली 2 टीमों के नाम का ऐलान हो चुका है. पाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है. वहीं, चेन्नई ने आज दिल्ली को 77 रनों से हराने के साथ ही प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया.

अब क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच भिड़ंत. ये मैच 23 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने के एक नहीं बल्कि 2 मौके मिलेंगे. जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वाालिफार-2 में एलिमिनेट की विजेता टीम से भिड़ना होगा. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम फिर फाइनल में पहुंच जाएगी.

IPL2023 क्वालीफायर-1:

गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स

Chennai & Gujarat will get 2 chances for qualifying into final. pic.twitter.com/0m4vhMiPRk

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 20, 2023