IPL 2023: ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात के खिलाफ ठोका लगातार चौथा अर्धशतक, बनाए ये बड़े रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले क्वालीफायर मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 172 रन बनाये. चेन्नई के लिए सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 60 रनों की पारी खेली. उन्होंने 44 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से ये पारी खेली. गायकवाड़ इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाते अगर दर्शन नालकंडे नो बॉल नहीं फेकते. दरअसल, दूसरे ही ओवर में गायकवाड़ कैच आउट हो गए लेकिन नो बॉल के कारण बच गए.

ऋतुराज के बल्ले से आया ये इस सीजन का तीसरा पचासा है. यही नहीं, गायकवाड़ ने गुजरात के खिलाफ लगातार चौथे मैच में 50+ स्कोर बनाने का बड़ा कारनामा किया. IPL 2023 के पहला मैच भी गुजरात और चेन्नई के बीच में खेला गया था जिसमें इस युवा बल्लेबाज ने 92 रनों की पारी खेली थी.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ एक IPL सीजन में सीएसके के लिए 10 या उससे ज्यादा बार 30+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने दूसरी बार ये कारनामा किया है.

Innings break!

Chennai Super Kings post 172/7 in the first innings ??

Will Gujarat Titans chase this down and make it to the Final?

Scorecard ▶️ https://t.co/LRYaj7cLY9#TATAIPL | #Qualifier1 | #GTvCSK pic.twitter.com/OyjQsymWCn

— IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2023