IPL 2023: अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का हौसला बढ़ाने पहुंचे शाहरुख खान, देखें PHOTOS

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने गुरूवार को ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 9वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया.

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जो अनुकूल सिंह की जगह लेंगे. आरसीबी ने चोटिल रीस टॉप्ले की जगह डेविड विली को प्लेइंग इलेवन में चुना.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लंबे समय बाद IPL का कोई मुकाबला खेला जा रहा है. यही वजह है कि इस खास मुकाबले को देखने के लिए KKR के को-ओनर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पहुंचे जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Shah Rukh Khan in the house to support and cheer for KKR ?#KKRvsRCB pic.twitter.com/F5r81vA3Xz

