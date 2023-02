PBKS Schedule: IPL 2023 में पंजाब किंग्स इस मैच से भरेगी हुंकार, जानें पूरा शेड्यूल

IPL 2023 का आगाज अगले महीने 31 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात की धोनी की चेन्नई से अहमदाबाद में भिडंत होगी। 3 साल के बाद एक बार फिर IPL में होम और अवे फॉर्मेट की वापसी हो रही है। लीग में 70 मैच 21 मई तक खेले जाएंगे। इसके बाद प्लेऑफ की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। फाइनल मैच 28 मई को खेला जाएगा। पंजाब किंग्स अपने अभियान का आगाज 1 अप्रैल को कोलकाता के खिलाफ करेगी।

IPL 2023 के मैचों का आयोजन 12 शहरों में किया जाएगा जिनमें अहमदाबाद, मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, धर्मशाला शामिल हैं।

1 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

5 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

9 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

13 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

15 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

20 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

22 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

28 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

30 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

3 मई vs मुंबई इंडियंस

8 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स

13 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

17 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

19 मई vs राजस्थान रॉयल्स

