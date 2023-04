IPL 2023: शमी का ओवर और असहाय राहुल, ऐसे लिखी गई लखनऊ की हार की पटकथा

जीता हुआ मैच हारने की कला अगर सीखनी हो तो कोई लखनऊ सुपर जायंट्स से सीख सकता है. IPL 2023 के 30वें मैच में लखनऊ को जीत के लिए 20 ओवर में 136 रनों की दरकार थी लेकिन टीम जीत की दहलीज तक तो पहुंची लेकिन बड़े ही नाटकीय अंदाज में हार को गले लगा लिया. लखनऊ की हार का सबसे बड़ा कारण बना केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी और मोहित शर्मा का आखिरी ओवर. लेकिन लखनऊ पर दबाव बनाने की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने 19वें ओवर में.

मोहम्मद शमी जब 19वां ओवर करने आए तो उस समय लखनऊ को जीत के लिए 2 ओवरों में 17 रनों की दरकार थी और क्रीज पर कप्तान केएल राहुल 64 और आयुष बडोनी 6 रन बनाकर खेल रहे थे. सभी को लग रहा था कि लखनऊ आसानी से ये मैच जीत जाएगी लेकिन शमी के किफायती ओवर ने मैच को गुजरात की तरफ मोड़ दिया.

शमी ने पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए. इसके बाद 5वीं गेंद डॉट रही और आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने लेग बाई से एक रन चुराया. शमी ने इस ओवर में कुल 5 रन दिये जिससे लखनऊ पर दवाब बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि टीम के 4 बल्लेबाज मोहित शर्मा के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार 4 गेंदों पर पवेलियन लौट गए.

लखनऊ को आखिरी ओवर मे 12 रन की दरकार थी लेकिन मोहित ने कसी हुई गेंदबाजी करके LSG बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया. मोहित ने दूसरी गेंद पर केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली गेंद पर मार्कस स्टोयनिस को बिना खाता खोले मैदान के बाहर भेज दिया. चौथी और 5वीं गेंद पर आयुष बडोनी और दीपक हुड्डा रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए. इस तरह लखनऊ के 4 बल्लेबाज लगातार 4 गेंदों पर आउट हो गए.

