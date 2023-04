RCB कोई फालतू टीम नहीं, ये ट्रॉफी दो हफ्तों में जीत लेगी हमारी टीम: कोहली

इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे बदकिस्मत टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB. IPL के अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं लेकिन ये टीम एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है. वैसे तो पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) भी आज तक IPL खिताब नहीं जीत सकी है लेकिन RCB मजबूत टीम होने के बावजूद अपने पहले खिताब के लिए तरस रही है. RCB की बदकिस्मती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम आठ बार प्लेऑफ में जगह बनाने और तीन फाइनल खेलने के बावजूद कभी भी ट्रॉफी नहीं उठा सकी है.

IPL 2023 में RCB की टीम एक बार खिताब जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है. सीजन का पहला मैच मुंबई के खिलाफ जीतने के बाद अब अपने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से 6 अप्रैल को भिड़ने के लिए तैयार है. इस मुकाबले से पहले कोहली ने RCB के कंटेट क्रिएटर नैग्स से मजेदार बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी टीम एक अनूठी ट्रॉफी जीतने की हकदार है.

कोहली ने बेंगलुरु की मीडिया टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया ट्रॉफी की बात की जाए, तो आरसीबी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के इसे आसानी से जीत लेगी. कोहली ने आरसीबी इनसाइडर शो में कहा, "हमारा सोशल मीडिया हर किसी से मीलों आगे है. आप एक सोशल मीडिया ट्रॉफी लाइए और फिर देखिए. RCB कैसे इस ट्रॉफी को जीत लेगी. कोई कंपटिशन ही नहीं है. दो हफ्ते में हम टूर्नामेंट जीत लेंगे. आखिरी के मैच खेलने ही नहीं हैं. 4-5 मैच ही काफी हैं."

RCB Insider with Mr. Nags, Ft. Virat Kohli

It’s that time of the year again. Mr. NAGS returns to challenge @imVkohli in a poetry contest. The legends of RCB talk about Bengaluru, Big Franchise Pressure, IPL Trophy and more, on @hombalefilms brings to you RCB Insider.#PlayBold pic.twitter.com/VPt8giKvdg

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 4, 2023