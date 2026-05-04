MI के इस स्टार खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर देखना चाहते हैं चोपड़ा

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 में बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है. टीम इस समय अंक तालिका में 9वें नंबर पर है. आज टीम का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी अंक तालिका में आखिरी नंबर पर है. यह मुकाबला जीतने वाली टीम प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी वहीं हारने वाले टीम के लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के पास इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस के पास कुछ सलाह है. चोपड़ा चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में कुछ बदलाव करे. उनका कहना है कि लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट की जगह प्लेइंग इलेवन में नहीं बनती है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जाएगा. चार मई, सोमवार को होने वाले इस मैच में दोनों टीमों के सामने कई सवाल हैं. दोनों टीमों के अंक बराबर हैं लेकिन मुंबई का रनरेट बेहतर है.

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अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने आईपीएल 2026 में बहुत अचाछा प्रदर्शन नहीं किया है. उनका मानना है कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में ट्रेंट बोल्ट को बाहर कर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर शेफर्न रदरफर्ड को शामिल करना चाहिए. वहीं गेंदबाजी में बाएं हाथ के पेसर अश्वनी कुमार को मौका देना चाहिए.

चोपड़ा ने कहा, ‘मुंबई इंडियंस के लिए सीनियर खिलाड़ी बिलकुल योगदान नहीं दे पा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव सिर्फ एक सेंचुरी को छोड़कर तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, किसी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ली है. मैं एक बदलाव करना चाहूंगा. बोल्ट को बाहर करो और अश्वनी को टीम में लाओ और अब आपको शेफर्न रदरफर्ड को खिलाना ही होगा. ‘

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर आप रदरफर्ड को नहीं मौका देते हैं तो आपकी बल्लेबाजी नंबर सात पर रॉबिन मिन्ज के साथ समाप्त हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है. मुझे लगता है कि यहां एक कमी है. मैंने अश्वनी कुमार को खेलते हुए देख रहा हूं. अगर आप उन्हें मौका नहीं देते हैं, तो मोहम्मद इजहार को मौका दीजिए, लेकिन किसी को तो खिलाइए. ट्रेंट बोल्ट के लिए टीम में जगह नहीं बनती क्योंकि आप शेफर्न रदरफर्ड को ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे.’

आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुंबई इडियंस की टीम साल 2026 के आईपीएल में सामंजस्य के बिना लग रही है. उन्होंने कहा कि टीम के पास अच्छे संसाधन हैं लेकिन उन्हें अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है.