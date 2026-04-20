'आपका बैटिंग ऑर्डर कौन तय कर रहा है', पूर्व ओपनर ने उठाए LSG पर सवाल

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026: Aakash Chopra Questioned Rishabh Pant’s Lucknow Super Giants Batting Order in Match Against Punjab Kings on Sunday

IPL 2026: 'आपका बैटिंग ऑर्डर कौन तय कर रहा है', आकाश चोपड़ा ने LSG की रणनीति पर उठाए बड़े सवाल

लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने बहुत बड़ा स्कोर था. और उसकी टीम उसे हासिल नहीं कर पाई. लेकिन टीम की रणनीति को लेकर भी सवाल उठे. पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने खास तौर पर बैटिंग ऑर्डर को सवालों के घेरे में खड़ा किया.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 01:07 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 01:07 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 01:07 PM IST

Why Ayush badoni opened against Punjab Kings

आकाश चोपड़ा ने पूछे सवाल, पंजाब किंग्स के खिलाफ क्यों बडोनी बने ओपनर (फोटो- पीटीआई)

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में हार के बाद लखनऊ की रणनीति भी सवालों के घेरे में रही. इस हार के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत और उनकी टीम की ओर से आजमाए गए बैटिंग ऑर्डर पर हैरानी जताई है. उन्होंने यह सवाल पूछा कि आखिर 255 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयुष बडोनी को क्यों पारी का आगाज करने के लिए भेजा गया.

पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का स्कोर बनाया. पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 20206 के इस 29वें मैच में पंजाब के बल्लेबाजों ने लखनऊ के गेंदबाजों की खूब खबर ली. यह इस सीजन में किसी भी टीम का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर रहा. इसके जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी. मैच में लखनऊ को 54 रन से हार मिली. यह टीम की लगातार तीसरी हार है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

आयुष बडोनी से क्यों करवाई ओपनिंग

अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए एक वीडियो में आकाश चोपड़ा ने सवाल पूछा कि आखिर इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी टीम ने आयुष बडोनी से ओपनिंग क्यों करवाई.

चोपड़ा ने कहा, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स, आपका बैटिंग ऑर्डर किसने तैयार किया? ऐसा लगता है कि बैट के पीछे नंबर लिख दिए गए हों. मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आयुष बडोनी ने इससे पहले सिर्फ एक बार पारी का आगाज किया है. आपने उनसे पारी का आगाज क्यों करवाया? आप 250 रन का पीछा कर रहे थे. अगर आप 255 रन का पीछा कर रहे हैं तो आपके सभी फाइटर प्लेन और टैंक शुरुआत में ही हमले के लिए तैयार रहने चाहिए. अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भेजें. ऐसे में कुछ हो सकता था, वरना हार तो आप वैसे भी रहे हैं.’

आखिर किस अंदाज में LSG कर रहा था बैटिंग

इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खेलने के तरीके पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बहुत बड़े अंतर से हारी हालांकि उसके हाथ में काफी विकेट बाकी रह गए थे.

चोपड़ा ने कहा, ‘उन्होंने पहले एक ऐसे खिलाड़ी से पारी का आगाज करवाया जिसने यह काम इससे पहले सिर्फ एक बार किया था. और मिशेल मार्श ऐसे खेले रहे थे जैसे कि कोई तनाव ही न हो और वे आराम से बल्लेबाजी करेंगे. आप 50 से ज्यादा रन से हारे, वह भी तब जब आपके हाथ में विकेट बाकी थे. तो क्या मतलब रह जाता है? .या तो 18वें ओवर में 210 रन का स्कोर बनाकर ऑल आउट हो जाओ या फिर पूरे ओवर खेलकर 10 रन से हारो.’

इसे भी पढ़ें- पंजाब किंग्स से हार के बाद क्या बोले ऋषभ पंत, बैटिंग ऑर्डर पर दिया जवाब

एडेन मार्करम का बैटिंग ऑर्डर बदलने से खफा

क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सवाल उठाया कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने एडेन मार्करम को एक ओवर में 32 रन देने की सजा दी है.

उन्होंने कहा, ‘वे न इस पार रहे, न उस पार पहुंचे. यह निराशाजनक है. मेरी राय में बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह गलत था. उन्होंने एडेन मार्करम को बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेज दिया. इस टूर्नामेंट में दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है. प्लीज मार्करम को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाएं. वह सिर्फ वहीं अच्छा करेंगे. क्या आपने उन्हें एक ओवर में 32 रन देने की सजा दी है. ‘

मिशेल मार्श ने इस मैच में 28 गेंद पर 40 रन बनाए. एडेन मार्करम ने नंबर पांच पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद पर 42 रन बनाए.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List

IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List
IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings

IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings
IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches

IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches
IPL 2026 Lucknow Super Giants Captain Rishabh Pant Credits Punjab Kings on Their Victory

IPL 2026 Lucknow Super Giants Captain Rishabh Pant Credits Punjab Kings on Their Victory

Latest News

ayush-badoni-opening

'आपका बैटिंग ऑर्डर कौन तय कर रहा है', पूर्व ओपनर ने उठाए LSG पर सवाल
rohit-sharma-playing-11

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12
arshdeep-singh-69

पहले चिल्लाए फिर गले लगाया, शशांक सिंह ने ऐसा किया कि चढ़ गया पोंटिंग का पारा
priyansh-arya-13

IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट
rishabh-pant-pbks-vs-lsg

इसे कहते हैं खेल भावना, PBKS से हार के बाद ऋषभ पंत ने दिखाया बड़ा दिल
shreyas-iyer-131

'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' साहब

Editor's Pick

IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12
IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings

IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट
IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches

पहले चिल्लाए फिर गले लगाया, शशांक सिंह ने ऐसा किया कि चढ़ गया पोंटिंग का पारा
IPL 2026 Shreyas Iyer Praised Priyansh Arya and Cooper Connolly After Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants

'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' साहब
Sunrisers Hyderabad sign south africa pacer Gerald Coetzee as a replacement for David Payne in IPL 2026

SRH की टीम में शामिल हुआ साउथ अफ्रीका का पेसर, डेविड पेन का है रिप्लेसमेंट
Sachin tendulkar analyses Shreyas iyer catch in MI VS PBKS IPL 2026 Match

मैने अपनी आंखों से... अय्यर का कैच में क्या है खास, सचिन ने किया डिकोड