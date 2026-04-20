'आपका बैटिंग ऑर्डर कौन तय कर रहा है', पूर्व ओपनर ने उठाए LSG पर सवाल

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में हार के बाद लखनऊ की रणनीति भी सवालों के घेरे में रही. इस हार के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत और उनकी टीम की ओर से आजमाए गए बैटिंग ऑर्डर पर हैरानी जताई है. उन्होंने यह सवाल पूछा कि आखिर 255 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयुष बडोनी को क्यों पारी का आगाज करने के लिए भेजा गया.

पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का स्कोर बनाया. पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 20206 के इस 29वें मैच में पंजाब के बल्लेबाजों ने लखनऊ के गेंदबाजों की खूब खबर ली. यह इस सीजन में किसी भी टीम का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर रहा. इसके जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी. मैच में लखनऊ को 54 रन से हार मिली. यह टीम की लगातार तीसरी हार है.

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स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

आयुष बडोनी से क्यों करवाई ओपनिंग

अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए एक वीडियो में आकाश चोपड़ा ने सवाल पूछा कि आखिर इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी टीम ने आयुष बडोनी से ओपनिंग क्यों करवाई.

चोपड़ा ने कहा, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स, आपका बैटिंग ऑर्डर किसने तैयार किया? ऐसा लगता है कि बैट के पीछे नंबर लिख दिए गए हों. मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आयुष बडोनी ने इससे पहले सिर्फ एक बार पारी का आगाज किया है. आपने उनसे पारी का आगाज क्यों करवाया? आप 250 रन का पीछा कर रहे थे. अगर आप 255 रन का पीछा कर रहे हैं तो आपके सभी फाइटर प्लेन और टैंक शुरुआत में ही हमले के लिए तैयार रहने चाहिए. अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भेजें. ऐसे में कुछ हो सकता था, वरना हार तो आप वैसे भी रहे हैं.’

आखिर किस अंदाज में LSG कर रहा था बैटिंग

इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खेलने के तरीके पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बहुत बड़े अंतर से हारी हालांकि उसके हाथ में काफी विकेट बाकी रह गए थे.

चोपड़ा ने कहा, ‘उन्होंने पहले एक ऐसे खिलाड़ी से पारी का आगाज करवाया जिसने यह काम इससे पहले सिर्फ एक बार किया था. और मिशेल मार्श ऐसे खेले रहे थे जैसे कि कोई तनाव ही न हो और वे आराम से बल्लेबाजी करेंगे. आप 50 से ज्यादा रन से हारे, वह भी तब जब आपके हाथ में विकेट बाकी थे. तो क्या मतलब रह जाता है? .या तो 18वें ओवर में 210 रन का स्कोर बनाकर ऑल आउट हो जाओ या फिर पूरे ओवर खेलकर 10 रन से हारो.’

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एडेन मार्करम का बैटिंग ऑर्डर बदलने से खफा

क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सवाल उठाया कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने एडेन मार्करम को एक ओवर में 32 रन देने की सजा दी है.

उन्होंने कहा, ‘वे न इस पार रहे, न उस पार पहुंचे. यह निराशाजनक है. मेरी राय में बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह गलत था. उन्होंने एडेन मार्करम को बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेज दिया. इस टूर्नामेंट में दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है. प्लीज मार्करम को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाएं. वह सिर्फ वहीं अच्छा करेंगे. क्या आपने उन्हें एक ओवर में 32 रन देने की सजा दी है. ‘

मिशेल मार्श ने इस मैच में 28 गेंद पर 40 रन बनाए. एडेन मार्करम ने नंबर पांच पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद पर 42 रन बनाए.