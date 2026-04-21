IPL 2026 Abhishek Sharma and Eshan Malinga Shines as Sunrisers Hyderabad Beat Delhi Capitals by 47 Runs

सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से मात दी. सनराइजर्स ने दो विकेट पर 242 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को नौ विकेट पर 195 रन पर रोक कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. कैपिटल्स के लिए नीतिश राणा ने सबसे ज्यादा 57 रन...
Published On Apr 21, 2026, 11:42 PM IST
Last UpdatedApr 21, 2026, 11:42 PM IST
सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से मात दी. सनराइजर्स ने दो विकेट पर 242 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को नौ विकेट पर 195 रन पर रोक कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. कैपिटल्स के लिए नीतिश राणा ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. सनराइजर्स के लिए ईशान मलिंगा ने चार, जबकि हर्ष दुबे ने तीन विकेट चटकाए.