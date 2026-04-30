IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

मुंबई: अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद को कई बार तूफानी शुरुआत दी है. और बुधवार, 29 अप्रैल को भी यही देखने को मिला. मुंबई इडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की. इसके साथ ही इस जोड़ी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बार सेंचुरी की पार्टनरशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ियों में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं.

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आईपीएल इतिहास में पहले विकेट के लिए 6 बार शतकीय साझेदारी की हैं. इस मामले में उन्होंने डेविड वॉर्नर और शिखर धवन की बराबरी कर ली है. इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर-जॉनी बेयरस्टो, फाफ डु प्लेसिस-विराट कोहली और शुभमन गिल-साई सुदर्शन को जोड़ी संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने 5-5 बार ऐसा किया.

Add Cricket Country as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें- ओस नहीं… पंड्या ने सीधे-सीधे शब्दों में बताई मुंबई इंडियंस की हार की वजह

सनराइजर्स ने मुंबई के खिलाफ की तूफानी शुरुआत

बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में 244 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी इस सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में अटूट साझेदारी करते हुए 92 रन बनाए. यह सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल मैच के दौरान शुरुआती 1-6 ओवरों के बीच पांचवां सबसे बड़ा स्कोर रहा. सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध पावरप्ले में 125/0 का स्कोर बना चुकी है, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा स्कोर है.

इसे भी पढ़ें- जिम जाते-जाते टीम में बुलाया और रेयान रिकल्टन ने वानखेड़े में तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए. इस टीम को विल जैक्स और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 7.1 ओवरों में 93 रन जोड़े.

Heard today is International Dance Day 🕺😎 pic.twitter.com/XA4gm3vMVI — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 29, 2026

कैसा रहा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का हाल

जैक्स 22 गेंदों में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रिकेल्टन ने 55 गेंदों में 8 छक्कों और 10 चौकों के साथ 123 रन की नाबाद पारी खेली. रिकल्टन ने 44 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह मुंबई इंडियंस के लिए सबसे कम गेंदों पर बनाया गया शतक है. सनथ जयसूर्या ने 2008 और तिलक वर्मा ने 2026 में 45 गेंद पर शतक बनाया था. इसके साथ ही 123 रन की पारी आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे बड़ी पारी है. सनथ जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में 114* रन की पारी खेली थी. इनके अलावा, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 31 रन, जबकि नमन धीर ने 22 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में एसआरएच ने 18.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 8 छक्कों और 4 चौकों के साथ 76 रन बनाए. इनके अलावा, हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन की पारी खेली. सलिल अरोड़ा ने 10 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ नाबाद 30 रन बनाए. एसआरएच ने मैच 6 विकेट से अपने नाम किया.