IPL 2026: अभिषेक और हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

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IPL 2026: अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये जोड़ी है नंबर-1, बड़े रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस जोड़ी ने बुधवार को 129 रन की पार्टनरशिप कर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 30, 2026, 09:36 AM IST

Published On Apr 30, 2026, 09:36 AM IST

Last UpdatedApr 30, 2026, 09:36 AM IST

Abhishek Sharma and Travis Head equals big record of ipl

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने आईपीएल में एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

मुंबई: अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद को कई बार तूफानी शुरुआत दी है. और बुधवार, 29 अप्रैल को भी यही देखने को मिला. मुंबई इडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की. इसके साथ ही इस जोड़ी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बार सेंचुरी की पार्टनरशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ियों में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं.

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आईपीएल इतिहास में पहले विकेट के लिए 6 बार शतकीय साझेदारी की हैं. इस मामले में उन्होंने डेविड वॉर्नर और शिखर धवन की बराबरी कर ली है. इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर-जॉनी बेयरस्टो, फाफ डु प्लेसिस-विराट कोहली और शुभमन गिल-साई सुदर्शन को जोड़ी संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने 5-5 बार ऐसा किया.

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सनराइजर्स ने मुंबई के खिलाफ की तूफानी शुरुआत

बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में 244 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी इस सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में अटूट साझेदारी करते हुए 92 रन बनाए. यह सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल मैच के दौरान शुरुआती 1-6 ओवरों के बीच पांचवां सबसे बड़ा स्कोर रहा. सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध पावरप्ले में 125/0 का स्कोर बना चुकी है, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा स्कोर है.

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इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए. इस टीम को विल जैक्स और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 7.1 ओवरों में 93 रन जोड़े.

कैसा रहा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का हाल

जैक्स 22 गेंदों में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रिकेल्टन ने 55 गेंदों में 8 छक्कों और 10 चौकों के साथ 123 रन की नाबाद पारी खेली. रिकल्टन ने 44 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह मुंबई इंडियंस के लिए सबसे कम गेंदों पर बनाया गया शतक है. सनथ जयसूर्या ने 2008 और तिलक वर्मा ने 2026 में 45 गेंद पर शतक बनाया था. इसके साथ ही 123 रन की पारी आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे बड़ी पारी है. सनथ जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में 114* रन की पारी खेली थी. इनके अलावा, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 31 रन, जबकि नमन धीर ने 22 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में एसआरएच ने 18.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 8 छक्कों और 4 चौकों के साथ 76 रन बनाए. इनके अलावा, हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन की पारी खेली. सलिल अरोड़ा ने 10 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ नाबाद 30 रन बनाए. एसआरएच ने मैच 6 विकेट से अपने नाम किया.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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